Владивосток ждёт новый циклон Предстоящие дни в городе будут самыми холодными днями этой осени

В пятницу, 17 ноября, Владивосток накрыл первый снег,однако, по информации синоптиков, первые осадки были замечены ещё 10 ноября. Синоптики также сообщают, что предстоящая неделя будет холодной и ветреной. Не исключена вероятность появления нового циклона на территории края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал "Маглипогода".

"На выходные дни будет очень холодно, местами пройдет небольшой кратковременный снег. Ветер будет умеренный до сильного, на побережье сильный, местами очень сильный. Температура днем -5 °С -10 °С, на севере местами до -15 °С. Температура ночью -13 °С -19 °С , на севере местами до -24 °С, на южном побережье -7 °С -12 °С. Внимание! 18 и 19 ноября будут самые холодные дни в ближайшее время",- сообщили на портале "Маглипогода".

Также синоптики сообщили, что в среду, 22 ноября, на Приморье обрушится очередной циклон в виде умеренных осадков.