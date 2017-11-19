Иностранец пытался купить свое пребывание в Приморье у сотрудника полиции Злоумышленник был осужден

В Артеме осужден иностранец за попытку дачи взятки сотруднику полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, 23-летний иностранный гражданин, желая уйти от ответственности за нарушение режима пребывания на территории России, грозящей выдворением за пределы страны, предложил участковому уполномоченному полиции денежное вознаграждение.

Полицейский отказался от взятки, а противоправные действия подозреваемого были зафиксированы сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Артему.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.