Итоги дня: Первый снег не обрадовал жителей Вла­дивос­то­ка О том, что на город надвигается циклон, знали все, но подготовился не каждый

В пятницу,17 ноября, во Владивостоке выпал первый снег. Это были не значительные осадки, которые практически завершились уже к 19:00. Несмотря на это, дороги моментально замерзли, спровоцировав множественные аварии, также этому поспособствовала неподготовленность авто водителей. Пробки начинались от Русского острова и протянулись на весь город в обе стороны. Всего за сутки зарегистрировано более 260 ДТП, сообщает РИА VladNews.

Такси не принимали заказы, а общественный транспорт прекратил движение и выпускал пассажиров по пути следования. Студентам и сотрудникам ДВФУ, проживающим на материковой части и которые не смогли уехать, был предложен ночлег на безвозмездной основе. Некоторые рискнули в непогоду и по заледеневшим дорогам пойти пешком - работники моста Золотой рог не препятствовали пешеходам, а советовали, как перемещаться по дороге и что делать в непредвиденных ситуациях. Так, пешком от Русского моста до центра города идти около 2-2,5 часов, тогда как на машине такой маршрут выльется во все 7-10 и более часов. Водители, выехавшие с острова Русский в 16:00, к часу ночи только заехали на мост Золотой Рог.

В центре города, совместно со светофорами, работали сотрудники ГИБДД и старались помочь участникам движения, подсказывая безопасные места прохода скользких участков для пешеходов и регулируя движения автотранспорта на нерегулируемых пешеходных дорожках. Заложниками ситуации стали водители, которые попали в ДТП и не смогли его оформить, в ожидании сотрудников ДПС они провели ночь в машине.

Стоит отметить отзывчивость владивостокцев, которые предлагали помощь в виде чая, еды, детских средств гигиены и даже ночлег тем, кого застала врасплох сложившаяся ситуация на дорогах. Водители, пытаясь скоротать время, играли в снежки и очищали машины от льда и снега.

Под натиском последствий снегопада пострадал не только Владивосток, движение практически отсутствует в направлениях на города Находка и Уссурийск. На дорогу до Уссурийска ушло 15 и более часов.

В настоящее время полностью перекрыта объездная дорога Седанка - Патрокл. Также запрещается въезд большегрузов с федеральной автотрассы во Владивосток. Снегоуборочная техника переведена в круглосуточный режим, «В настоящий момент проводится инспекция работы снегоуборочной техники, которая будет продолжаться и ночью. В рабочем режиме осуществляется взаимодействие с краевыми службами жизнеобеспечения, МЧС и ГИБДД. На дорогах города работает порядка 100 единиц разнообразной техники», – докладывает пресс-служба мэрии.



В субботу,18 ноября, на дорогах образовался гололед, ожидаемого сильного ветра пока не наблюдается. Сейчас движение затруднено в Первомайском районе (Чуркин) из-за ДТП с участием маршрутных ТС. Очевидцы сообщают, что автобусы не ходил за мост и начали свое движение только к обеду, тогда как в Ленинском и Первореченском районах транспортные сообщения налажены.

Водителям на летней резине категорически запрещается садится за руль, а РИА VladNews советует своим читателям грамотно рассчитывать свое время и учитывать высокий уровень пробок по городу и не подготовленность дорог как для пешеходов, так и водителей.