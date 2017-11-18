Сотрудники одной из компаний Приморья присвоили себе свыше 500 тысяч рублей Возбуждено уголовное дело

Лесозаводская межрайонная прокуратура Приморского края провела проверку исполнения бюджетного законодательства в муниципальном унитарном предприятии «Уссури», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Лесозаводского городского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

В ходе надзорных мероприятий установлены факты растраты денежных средств предприятия.

Так, в период с февраля по май 2017 года исполняющий обязанности директора МУП «Уссури» получал под отчет на текущие нужды предприятия денежные средства, часть которых присваивал себе и тратил по собственному усмотрению.

Всего в указанный период времени им присвоено свыше 500 тыс. рублей, чем причинен ущерб муниципальному предприятию.

Учитывая, что в ходе проверки установлен факт хищения вверенных должностному лицу денежных средств, межрайонный прокурор направил материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя МУП «Уссури» по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

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