Заказать доставку топлива можно будет через систему "ЭРА-Гло­насс" Нововведения вступят в силу со следующего года

Во второй половине 2018 года будут выпущены новые терминалы системы экстренного реагирования, через которые можно будет заказать коммерческие услуги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Вестник Глонасс".

Воспользовавшись коммерческой кнопкой, можно будет вызвать «аварийного комиссара», техническую помощь, доставку топлива.

По словам представителя оператора системы экстренного реагирования при авариях, компания ведет переговоры с операторами сотовой связи, которые предлагают свои розничные сети продаж для реализации терминалов, в том числе с расширенным функционалом. В будущем устройство можно будет приобрести в салоне сотовой связи и установить его в автосервисе.

Разработчики системы убеждают, что введение нового терминала связано с тем, что оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с 2018 года останется без государственного финансирования и вынужден заботиться о самоокупаемости.