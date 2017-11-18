Известная певица оценила первый снегопад во Вла­дивос­то­ке Девушка три часа простояла в пробке

Известная певица Елена Темникова приехала впервые во Владивосток, чтобы дать свой сольный концерт. Однако погодные условия не дали певице спокойно доехать до концертного зала, сообщает РИА VladNews.

В социальных сетях Елена Темникова сообщила, что концерт вовремя не начнётся, так как до места выступления она добирается пешком, а не на автомобиле.

"Владивосток стоит. Одна сплошная пробка. Будет задержка концерта. Начнём не раньше 21.45. Не волнуйтесь, мы всех дождёмся... Но красиво же стоим, с первым снегом, Приморье",- сообщила Елена Темникова.

Стоит отметить, что концерт певицы должен был начаться в 19.00. Однако по информации подписчиков концерт, действительно, начался с большим опозданием во времени.