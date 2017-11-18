Ночные улицы Вла­дивос­то­ка поливают реагентом Муниципальные службы продолжают устранять удар стихии

Прошедший накануне снегопад обернулся огромными пробками во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Помимо аварий, вызванных перемещением масс автомобилистов на летней резине, ситуация осложнилась похолоданием и, как следствие, обледенением городских магистралей. Пока основные транспортные узлы были скованы пробками, дорожная техника с реагентами зачастую не могла пробиться к проблемным спускам и подъёмам. По мере освобождения улиц города от движущегося транспорта городские службы, работающие сегодня в круглосуточном, продолжают обрабатывать дорожную поверхность с помощью химических реагентов и пескосолевой смеси, с тем чтобы нормализовать движение.

Как сообщил исполняющий обязанности мэра Алексей Литвинов, из-за 5-6 пробок в основных проблемных точках, в некоторые места дорожная техника добралась только заполночь. Вместе с тем, работа не останавливается ни на минуту.