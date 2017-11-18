Ад­ми­нист­ра­ция города просит ав­то­моби­лис­тов не въезжать на нек­ра­совс­кий путепровод Альтернативный маршрут движения частично свободен

Одно из сложных мест, которые до сих пор не удаётся расшить, это Некрасовскиц путепровод, по направлению движения из города, сообщает РИА VladNews.

На выезде с путепровода на спуске в районе Молодёжной образовалась наледь и туда пока не может пробиться дородная техника с реагентами. Вместе с тем, альтернативный маршрут движения по Военному шоссе - Камской относительно свободен.

Представители мэрии просят автомобилистов воспользоваться этим маршрутом