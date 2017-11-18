Ад­ми­нист­ра­ция города просит ав­то­моби­лис­тов не въезжать на нек­ра­совс­кий путепровод

Альтернативный маршрут движения частично свободен

3:30, 18 ноября 2017 Общество
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Одно из сложных мест, которые до сих пор не удаётся расшить, это Некрасовскиц путепровод, по направлению движения из города, сообщает РИА VladNews.

На выезде с путепровода на спуске в районе Молодёжной образовалась наледь и туда пока не может пробиться дородная техника с реагентами. Вместе с тем, альтернативный маршрут движения по Военному шоссе - Камской относительно свободен.

Представители мэрии просят автомобилистов воспользоваться этим маршрутом