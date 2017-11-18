Ад­ми­нист­ра­ция Вла­дивос­то­ка работает над устранением последних заторов в городе По-прежнему движение затруднено на Некрасовском путепроводе, развязке на Гоголя и на площади Луговой

Координационный штаб городской администрации завершает работу по устранению транспортных последствий, прошедшего накануне снегопада, сообщает РИА VladNews.

Напомним, вчера во второй половине дня Владивосток накрыл снежный циклон, в результате чего город до вечера был скован дорожными заторами. Ситуацию усложняло большое количество аварий, которые спровоцировал банальный человеческий фактор. Большинство людей, несмотря на предупреждение синоптиков и ГИБДД, так и продолжали ездить на «летней» резине.

Разрядить ситуацию на дорогах удалось только к позднему вечеру. В частности, буквально час назад удалось разгрузить проспект столетия Владивостока по направлению к центру, а также улицу Фирсова. Однако на данный момент заторы по-прежнему сохраняются на одних из сложнейших участков: Некрасовском путепроводе и развязке на Гоголя, ввиду того, что пробки там скапливались аж с момента аварии на улице Русской, которая произошла около 18.00 часов и была устранена только в районе 23.00 часов. Также затруднено движение по улице Луговая из-за аварии в районе дома № 26 по направлению к улице Баляева.

Сейчас сотрудники ГИБДД совместно с администрацией Владивостока делают всё возможное для того, чтобы развязать транспортные узлы и жители города могли благополучно добраться домой.

Что касается снегоуборочной техники, то она будет работать всю ночь.