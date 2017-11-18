Власти Вла­дивос­то­ка по­за­бо­ти­лись о гостях из Находки, прибывших на экскурсию в океанариум Сейчас детям и их родителям оказывается вся необходимая помощь

Непогода сегодня застала врасплох не только жителей Владивостока, но и его гостей. Как стало известно РИА VladNews сегодня утром на экскурсионном автобусе прибыло 26 человек из Находки (18 детей и 8 взрослых) для визита в Приморский океанариум. Однако резко начавшийся снегопад и последовавший за ним транспортный коллапс в краевом центре привели к тому, что находкинцы оказались в снежном плену.

Только спустя несколько часов спецтехнике удалось пробраться к океанариуму и благополучно доставить всех гостей краевого центра в пожарную часть № 20 по улице Фадеева. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на данный момент все дети и их родители напоены горячим чаем и ожидают возвращения в Находку. В ближайшее время им будет доставлен ужин.

Стоит сказать, что ситуация усложняется дорожной обстановкой на краевой трассе Артём-Находка, которая также пострадала от последствий снежного циклона.

Отметим, в настоящее время во Владивостоке продолжается устранение последствий снегопада, проводится инспекция работы снегоуборочной техники, которая будет продолжаться и ночью. В рабочем режиме осуществляется взаимодействие с краевыми службами жизнеобеспечения, МЧС и ГИБДД. На дорогах города работает порядка ста единиц различной техники.