Движение во Вла­дивос­то­ке начинает восс­та­нав­ли­вать­ся - мэрия Работа будет вестись в круглосуточном режиме

Движение во Владивостоке, затрудненное из-за обильного снегопада и ряда крупных аварий, начинает восстанавливаться. Об этом РИА VladNews сообщили в администрации города Владивостока. «Исполняющий обязанности главы города Алексей Литвинов сегодня вечером обратился к руководству ГИБДД с указанием на несколько проблемных точек, возникших на дорогах города.

В настоящее время на месте части аварий уже работают сотрудники дорожно-патрульной службы, движение восстанавливается», - сообщили в пресс-службе администрации города. Напомним, сегодня во Владивостоке в результате снегопада затруднено дорожное движение. Как сообщил исполняющий обязанности главы города Алексей Литвинов, городские службы предпринимают все возможные меры чтобы горожане как можно скорее добрались домой. Работа будет вестись в круглосуточном режиме.