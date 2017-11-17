Городская ад­ми­нист­ра­ция перешла работать в круг­ло­суточ­ный режим С последствиями стихии будут бороться всю ночь

Как сообщила пресс-служба Администрации Владивостока в связи со снегопадом и необходимостью оперативного устранения его последствий городские власти работают в круглосуточном режим, сообщает РИА VladNews.

«На рабочих местах находятся исполняющий обязанности главы города Алексей Литвинов, его заместители и руководители ответственных служб. В настоящий момент проводится инспекция работы снегоуборочной техники, которая будет продолжаться и ночью. В рабочем режиме осуществляется взаимодействие с краевыми службами жизнеобеспечения, МЧС и ГИБДД. На дорогах города работает порядка ста единиц разнообразной техники», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, ранее городские власти наряду с синоптиками и МЧС предупреждали о надвигающимся циклоне и просили соблюдать дополнительные меры предосторожности, а также не мешать работе снегоуборочной техники. Категорически запрещалось выезжать на автомобилях с летними протекторами. Однако как показал сегодняшний день, к советам прислушались не все горожане.