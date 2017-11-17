МЧС прог­но­зиру­ет снегопад, гололед, метель Жителей Владивостока призвали готовиться к падению деревьев и обрывам линий связи

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что в связи со смещением активного циклона, во второй половине дня сегодня, 17 ноября, и ночью в субботу, 18 ноября, в южной половине и на юге восточных районов края (Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский и Уссурийский ГО, ГО Большой Камень, ЗАТО Фокино, Хасанский, Надеждинский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Тернейский, Кавалеровский, Ольгинский, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский) ожидаются осадки в виде снега с количеством 6–12 мм, сообщает РИА VladNews.

Осадки будут сопровождаться гололёдными явлениями, в отдельных районах (снежные заносы). При ветре 8—13 м/с, на побережье 18-23 м/с, у мысов с порывами до 28 м/с местами ожидается метель, на дорогах снежный накат.

Прогнозируется увеличение количества ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями на трассах местного и федерального (А–370) значения, затруднения в работе автотранспорта, аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (обрывом, перехлёстом) ЛЭП и линий связи, нарушение электроснабжения в связи с падением деревьев на линии электро- передач.