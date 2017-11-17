Пилоты: Заявления, что Игорь Пушкарев может улететь или уплыть — абсурд!

Представители обвинения по делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, которые раз за разом ходатайствуют о продлении ареста, а также добились решения, чтобы суд проходил в Москве, а не Владивостоке, каждый раз ссылаются на то, что экс-глава может уплыть на личном катере или улететь на вертолете. И хотя абсурдность этих доводов понятна всем, а Игорь Пушкарев и его защита не раз объясняли суду, почему это невозможно, корреспондент РИА VladNews решил получить комментарии из первых уст.

Капитан катера Анатолий Карьев:

"На сегодняшний день катером воспользоваться нет никакой возможности. Потому что он территориально находится за рубежом - в Южной Корее, городе Пусан. Сейчас он находится не на воде, а поднят на береговую линию, и будет находиться там до марта-апреля включительно. Поэтому доводы, что Игорь Пушкарев может воспользоваться катером для выезда за границу несостоятелен."

Начальник воздушного парка компании Юрий Афонин:

«Использовать воздушный транспорт, в частности вертолет, для того, чтобы скрыться за границей, даже теоретически не представляется возможным. Потому что для выполнения полета необходим коридор, чтобы пересечь государственную границу. Такой коридор отсутствует, так как наш вертолет летает по правилам визуальных полетов. Если говорить, что Игорь Сергеевич сам полетит на вертолете - он никогда не выполнял полеты на вертолете как пилот. Не подготовлен теоретически и не имеет практических навыков пилотирования воздушного судна.

Кроме того, на данный момент воздушное судно законсервировано.

Даже если пытаться пересечь государственную границу, как только будет произведён взлет, воздушное судно без заявки, коридора и плана полета будет объявлено системой обнаружения как судно-нарушитель со всеми вытекающими отсюда последствиями».