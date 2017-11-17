Массовая авария произошла на Золотом мосту во Вла­дивос­то­ке

В связи с резким ухудшением погодных условий водителям следует быть внимательными на дорогах

16:08, 17 ноября 2017 Происшествия
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Во Владивостоке начали появляться первые жертвы снегопада, сообщает РИА VladNews.
Так, массовое ДТП произошло на Золотом мосту в сторону города. 
Участниками транспортного происшествия стали Suzuki Escudo, Mitsubishi Pajero Mini, Toyota Carina. В результате ДТП на данном участке дороги наблюдается пробка.
В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.
Отметим, что в связи с резким ухудшением погодных условий водителям следует быть внимательными на дорогах, а так же не выезжать на «летней» резине.
 

 