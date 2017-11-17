Приморские ученые разработали мармелад из дальневосточных ингредиентов
Продукт отличается повышенным содержанием витаминов
Ученые ДВФУ создали оригинальную технологию приготовления мармелада на основе отвара ламинарии, свежевыжатого сока лесных ягод, отварных черешков белокопытника японского и агара. Мармелад отличается повышенным содержанием витаминов, пищевых волокон и малым количеством сахара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.
Стоит отметить, что рецепт мармелада значительно отличается от известных. Главная особенность — использование отвара морских водорослей в качестве основного компонента. Отвары ламинарии японской, ламинарии сахаристой и ламинарии пальчаторассеченной являются ценными источниками биологически активных веществ. Они содержат значительное количество минеральных макро- и микроэлементов, среди которых такие ценные как йод, железо, цинк, магний, кальций и другие.
Для придания яркого вкуса и цвета продукту используют сок клюквы, брусники, облепихи и других дальневосточных ягод. Изюминкой является включение в рецептуру молодых черешков белокопытника японского (Petasites Japonicus) — экзотического растения, которое произрастает преимущественно на о. Сахалине. Кусочки белокопытника составляют около 2-6 % от массы готового мармелада.
Разработчики отмечают, что новый продукт отличается повышенным содержанием витаминов, пищевых волокон и сохраняет способность мармеладной массы удерживать заданную форму при минимальном количестве сахаросодержащих компонентов.
Мармелад обладает нежной, прозрачной структурой, не содержит кристаллов сахара, поверхность гладкая, блестящая. Мармелад легко откусывается, а также обладает сладко-кислым вкусом и приятным, свойственным ягодам из сока, запахом. Стоит отметить, что запах морской капусты едва уловим.