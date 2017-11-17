Приморские ученые разработали мармелад из даль­не­вос­точных инг­ре­ди­ен­тов Продукт отличается повышенным содержанием витаминов

Ученые ДВФУ создали оригинальную технологию приготовления мармелада на основе отвара ламинарии, свежевыжатого сока лесных ягод, отварных черешков белокопытника японского и агара. Мармелад отличается повышенным содержанием витаминов, пищевых волокон и малым количеством сахара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Стоит отметить, что рецепт мармелада значительно отличается от известных. Главная особенность — использование отвара морских водорослей в качестве основного компонента. Отвары ламинарии японской, ламинарии сахаристой и ламинарии пальчаторассеченной являются ценными источниками биологически активных веществ. Они содержат значительное количество минеральных макро- и микроэлементов, среди которых такие ценные как йод, железо, цинк, магний, кальций и другие.

Для придания яркого вкуса и цвета продукту используют сок клюквы, брусники, облепихи и других дальневосточных ягод. Изюминкой является включение в рецептуру молодых черешков белокопытника японского (Petasites Japonicus) — экзотического растения, которое произрастает преимущественно на о. Сахалине. Кусочки белокопытника составляют около 2-6 % от массы готового мармелада.

Разработчики отмечают, что новый продукт отличается повышенным содержанием витаминов, пищевых волокон и сохраняет способность мармеладной массы удерживать заданную форму при минимальном количестве сахаросодержащих компонентов.

Мармелад обладает нежной, прозрачной структурой, не содержит кристаллов сахара, поверхность гладкая, блестящая. Мармелад легко откусывается, а также обладает сладко-кислым вкусом и приятным, свойственным ягодам из сока, запахом. Стоит отметить, что запах морской капусты едва уловим.