Приморец по подложным документам перевел за границу более двух миллионов рублей Злоумышленника ждет наказание

Житель Находки незаконным образом перевел 2,2 млн долларов за границу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни.

Установлено, что злоумышленник создал фирму по поставке товаров народного потребления и строительных материалов из Китая. Компанию за денежное вознаграждение предприниматель оформил на свою знакомую, которая имела номинальное отношение к делам фирмы. Фактически предприниматель сам заключал контракты на поставку товаров и переводил денежные средства, используя документы, подписанные его знакомой.

За совершение преступления приморец может провести в колонии от 5 до 10 лет, а также выплатить штраф до 1 млн рублей.