Приморец по подложным документам перевел за границу более двух миллионов рублей

Злоумышленника ждет наказание

14:57, 17 ноября 2017 Происшествия
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Житель Находки  незаконным образом перевел 2,2 млн долларов за границу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни.

Установлено, что злоумышленник создал фирму по поставке товаров народного потребления и строительных материалов из Китая. Компанию за денежное вознаграждение предприниматель оформил на свою  знакомую, которая имела номинальное отношение к делам фирмы.    Фактически предприниматель сам заключал контракты на поставку товаров и переводил денежные средства, используя документы, подписанные его знакомой.

За совершение преступления приморец может провести в колонии от 5 до 10 лет, а также выплатить штраф до 1 млн рублей.

 