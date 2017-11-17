Вла­дивос­ток: Понижая ценник Оранжевых ценников стало больше

Оранжевых ценников станет больше. Во Владивостоке перезапустили программу «Город для людей», цель которой сделать самые востребованные продукты дешевле и доступнее. К движению уже примкнули 14 супермаркетов города. Обновленная программа теперь будет мониторить цены и количество продуктов в торговых сетях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

На яркий оранжевый ценник обращают внимание практически все посетители магазинов и супермаркетов. Купить продукты по заниженной цене во Владивостоке всегда было в радость, тем более что скидки обычно на самое нужное. Все потому, что это часть социальной программы «Город для людей», главная задача которой – дать горожанам возможность приобретать качественные продукты питания по минимальным ценам. На днях исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов и руководители профильных управлений обсудили перезапуск проекта.