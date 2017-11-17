Почему дело Игоря Пушкарева будут расс­мат­ри­вать в Москве? Защита экс-мэра Владивостока по-прежнему не понимает, на основании чего суд вынес решение

Верховный суд Российской Федерации по ходатайству Генеральной прокуратуры России изменил территориальную подсудность уголовного дела бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, сообщает РИА VladNews. Документы будут направлены в Тверской суд Москвы, вместо Ленинского суда Владивостока. Защита Пушкарёва по-прежнему не понимает, на основании чего суд вынес решение.

Стоит сказать, что указанное дело возбуждено в отношении не рядовых граждан, его фигуранты экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, его родной брат, предприниматель Андрей Пушкарев и экс-директор муниципального предприятия Андрей Лушников. Но не нельзя сказать, что дело Пушкарёва является каким-то особенным. В данный момент суд Сахалинской области рассматривает по существу уголовное дело в отношении экс-губернатора области Александра Хорошавина — человека до недавних пор более, чем влиятельного и отнюдь не бедного, — но вопроса о подсудности данного дела попросту не возникало. Причина подобной ситуации с Хорошавиным довольно проста и связана с Уголовно-процессуальным кодексом, где вопрос подсудности уголовных дел прописан недвусмысленно, как и подобает закону, в статье 32, которая гласит:

«1. Уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса.

2. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

3. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них….»

При этом части 4 и 5 настоящей статьи УПК относятся к преступлениям, совершенным гражданами РФ за пределами страны и к уголовному делу Пушкаревых-Лушникова никак не применимы. Преступления, которые следствие вменяет обвиняемым братьям Игорю и Андрею Пушкаревым и Андрею Лушникову, происходили на территории Приморья: речь о городе Владивостоке, в крайнем случае можно «пришить» еще город Спасск-Дальний, где находится один из заводов холдинга «Востокцемент», но уж никак не столицу России. А между тем Следственный комитет, а вслед за ним и Генеральная прокуратура добились именно этого — рассмотрения дела в Тверском суде города Москвы. Не по месту совершения преступления, не по месту фактического проживания или регистрации граждан и юрлиц, являющихся обвиняемыми или потерпевшими, а по месту нахождения органов следствия и обвинения!

В обоснование этих, беспрецедентных требований, сторона обвинения приводит не сколько-нибудь значимые факты, а сплошные домыслы. Вроде так называемой «взятки» в размере около 75 миллионов рублей, которую один из братьев якобы дал другому «в неустановленное время, в неустановленном месте и при не установленных следствием обстоятельствах».

Кроме того, в обоснование требования о смене территориальной подсудности Генеральная прокуратура поставила под сомнение не много и не мало, а всю судебную систему Приморья. Фактически, заместитель Генерального прокурора Виктор Гринь, отмечая наличие у обвиняемого Игоря Пушкарева «знакомств» и «связей» в правоохранительных структурах и судебных органах Приморского края (что безусловный факт, поскольку у бывшего депутата ЗС ПК, члена Совета Федерации, главы администрации краевого центра не может не быть знакомых в этой среде), как минимум косвенно обвиняет знакомых Пушкарева в их потенциальной коррумпированности. Как минимум — в их потенциальной готовности преступить закон, чтобы выгородить Игоря Пушкарева и других обвиняемых.

В этом и парадоксальный абсурд ситуации с рассмотрением вопроса территориальной подсудности Верховным Судом: чтобы не допустить потенциального нарушения закона в судебных органах Приморского края при рассмотрении дела по существу, закон заведомо готовы нарушить на самом верху.

Виктор Булавинцев