Во Вла­дивос­то­ке прошел закрытый показ нашумевшего фильма «Ханна» Корреспондент РИА VladNews побывал на показе

16 ноября во Владивостоке состоялся закрытый показ фильма «Ханна: нерассказанная история буддизма», на котором побывал и корреспондент РИА VladNews. Фильм поступит в основной прокат 22 ноября.

«ХАННА» - фильм об удивительной женской судьбе, начиная с хипстерской молодости, когда природу ума пытались понять через наркотики, и далее о том, как уже молодая пара из Дании стали первыми западными учениками Шестнадцатого Кармапы и в дальнейшем распространили, и сделали понятным учение буддизма на Западе.

«Создавая эту ленту, мы стремились показать то, что зрители еще не видели ни в одном фильме о буддизме. Мы хотели, чтобы этот документальный рассказ передавал ощущение энергии и свободы, которое сопровождало деятельность Ханны и Оле и показывал актуальность буддийского учения для современного общества. Мы совершили путешествие по Индии, Непалу, странам Дальнего Востока и Европы, чтобы взять интервью и воспроизвести историю активной деятельности Ханны и Оле на протяжении десятилетий. Но прежде всего нам хотелось передать силу и вдохновение этой замечательной женщины, рассказать о ее жизни и свершениях» - говорят Марта Гёрджи и Адам Пенни, авторы-создали фильма.

В 2006 году у Ханны диагностировали рак легких в конечной стадии. Спустя почти три месяца после постановки диагноза Ханна ушла в медитации, ее муж и друзья были рядом с ней.

«Я очень благодарен им обоим и, конечно же, Ханне в особенности, — говорит Кармапа. — Сейчас существуют тысячи и тысячи практикующих. Они объединили эти семьи, тысячи семей, с драгоценной Дхармой. Они создали эту связь. Завязали узел. И я думаю, что это удивительно».

Ханна и Оле Нидал часто бывали во Владивостоке и благодаря им в 1993 году возник буддистский центр Карма Кагью, который работает под духовным руководством Семнадцатого Кармапы. С 1992 года Лама Оле приезжает во Владивосток два раза в год – летом и зимой. Вместе с Ламой приезжают его ученики. На протяжении всей поездки он выступает с публичными лекциями, беседует с учениками.

Всего за 35 лет работы Ханна и Оле Нидал создали 550 центров в 80 странах. После смерти жены, лама Оле продолжает посещать Россию. Ближайший визит планируется в 2018 году.

На кинопоказе присутствовали Игорь Ткаченко, заместитель главы администрации города, а также Наталья Войновская – председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока.

Фильм получил множество наград: приз зрительских симпатий на фестивале ARPA в Лос-Анджелесе (2014), выбор жюри на Международном фестивале кино в Ванкувере и на Международном фестивале документального кино в Мехико (2015), лучшая документальная лента - Лондон, Международный кинофестиваль, 2016.

Буддизм зародился в северо-восточной части Индии двадцать пять столетий тому назад. Это одна из первых мировых религий, которая возникла на почве сильнейшего кризиса, благодаря странствующим философам, аскетам, шраманам. Среди них был исторический основатель буддизма - Сиддхартха Гаутама или Шакьямуни, который обучал своих последователей и учеников. После ухода Будды его учение стало распространяться по многим странам и сейчас, в общей сложности, насчитывает 84 000 поучений. Сами буддисты не употребляют слово «религия», они называют это «учением».