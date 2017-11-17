Дорогая иномарка сгорела во Вла­дивос­то­ке Обстоятельства случившегося устанавливаются

Минувшей ночью во Владивостоке сгорел Лексус, сообщает РИА VladNews. Инцидент произошел по адресу Адмирала Кузнецова, 47.

Как сообщили в МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 03:57, спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Установлено, что горели двигатель и салон автомобиля.

В 04:14 возгорание было локализовано, в 04:46 – полностью ликвидировано. Площадь составила 2 кв. метра.

По сигналу на место происшествия прибыли 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

Фото: dps_control