За минувшие сутки на дорогах Приморья пострадали пять человек Было зафиксировано 6 ДТП

За минувшие сутки на дорогах Приморского края было зафиксировано 6 ДТП, в результате которых пострадали 5 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Также ха сутки произошло 13 пожаров, в тушении которых принимали участие 112 человек личного состава и 30 единиц техники.

На водных объектах за минувшие сутки в крае происшествий не зафиксировано.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме.

В Приморье ночью без осадков, днем в южной половине умеренный снег, на юго-востоке сильный. Ветер западный 6…11м/сек., температура воздуха -9…-140С, на побережье -3…-80С., в горных районах до -240С.