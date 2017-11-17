Приморец едва не погиб в результате пожара Причины возгорания выясняются

В четверг, 16 ноября, в 14.58 в пожарно-спасательную службу Надеждиного муниципального района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном строении, расположенном в селе Тереховка на улице Мира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы, которые приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что открытым пламенем горят: стена, потолочное перекрытие, мебель и печь. На момент пожара внутри помещения находился мужчина, которого огнеборцы незамедлительно вывели на улицу. Медицинская помощь ему не понадобилась

В 15.24 пожар был локализован, в 16.20 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м.

По сигналу тревоги на тушение пожара прибыли 5 человек личного состава и 2 единицы техники.