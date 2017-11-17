Житель Вла­дивос­то­ка остался без автомобиля в результате не­поту­шен­но­го окурка Спасти иномарку не удалось

В четверг, 16 ноября, во Владивостоке произошло возгорание автомобильных покрышек и автомобиля, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Кузнецова, 50. Как рассказали очевидцы, недалеко от мусорных баков загорелись автомобильные покрышки, огонь быстро распространился и перекинулся на припаркованный автомобиль Toyota Corolla Spacio.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 17:02, спустя 12 минут на место происшествие прибыли огнеборцы.

В 17:22 возгорание было локализовано, в 17:28 – полностью ликвидировано. Площадь возгорания составила 41 кв. метр. По сигналу на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и 1 единица техники.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать непотушенных окурок, выброшенный в мусорный бак.

Фото: vlcrime.ru