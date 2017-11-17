В гостинке Владивостока обнаружен мужчина без признаков жизни
Все обстоятельства случившегося устанавливаются
Во Владивостоке в гостинке на проспекте Красного Знамене обнаружен труп мужчины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru.
По предварительной информации, между двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого одному из оппонентов вызвали скорую.
К моменту прибытия медиков и полицейских пострадавший не подавал признаки жизни. Врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.
Подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции в той же квартире.
В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.