В гостинке Вла­дивос­то­ка обнаружен мужчина без признаков жизни Все обстоятельства случившегося устанавливаются

Во Владивостоке в гостинке на проспекте Красного Знамене обнаружен труп мужчины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru.

По предварительной информации, между двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого одному из оппонентов вызвали скорую.

К моменту прибытия медиков и полицейских пострадавший не подавал признаки жизни. Врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.

Подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции в той же квартире.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.