Во Вла­дивос­то­ке завершается Джазовый фестиваль Какой приморской группе достанется Приз зрительских симпатий?

Сегодня, 17 ноября, во Владивостоке завершится XIV Международный Джазовый фестиваль. В последний день в программе мероприятия впервые на Дальнем Востоке выступит бэнд Cuba Libre Tres`n`jazz, сообщает РИА VladNews.

«Cuba Libre Tres`n`jazz» - молодой, но уже нашумевший среди московских музыкантов проект, объединивший лучших кубинских исполнителей, миксующих латиноамериканскую и афро-кубинскую музыку с джазовыми стандартами. Основанный в 2013 году контрабасистом Хосе Родригесом коллектив, успел завоевать любовь российских слушателей виртуозностью исполнения и ярким многожанровым репертуаром. Участники известных московских фестивалей Moscow Salsa and Kizoma (2014), Timbafest (2013), Latinofest (2013) и др. представят владивостокской публике латино-кубинскую джазовую программу, в которой прозвучат оригинальные афро-кубинские джазовые импровизации и популярные джазовые стандарты.

Напомним, что, помимо известных мировых джазовых исполнителей, участие в фестивале приняли и начинающие музыкальные группы из Приморья, которые в день открытия смогут узнать, кто из них получит "Приз зрительских симпатий".

За всю джазовую неделю участие в фестивале приняли музыканты из Японии, США, Израиля, а также из Москвы,Санкт-Петербурга и Хабаровского края.