Дорогой автомобиль «разули» во Вла­дивос­то­ке Хозяин транспортного средства просит помощи

Во Владивостоке владелец элитного автомобиля остался без колес, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел в районе Восточной Верфи. По словам хозяина автомобиля марки BMW 525i, еще вечером колеса были на месте. Утром он обнаружил свой автомобиль уже «разутым». Неизвестные сняли резину и литье, а сам корпус авто поставили на булыжники. Мужчина обратился ко всем владивостокцам с просьбой помочь в поиске злоумышленника.

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Фото: dps_control