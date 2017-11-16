Дорогой автомобиль «разули» во Вла­дивос­то­ке

Хозяин транспортного средства просит помощи

18:08, 16 ноября 2017 Происшествия
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Во Владивостоке владелец элитного автомобиля остался без колес, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел в районе Восточной Верфи. По словам хозяина автомобиля марки BMW 525i, еще вечером колеса были на месте. Утром он обнаружил свой автомобиль уже «разутым». Неизвестные сняли резину и литье, а сам корпус авто поставили на булыжники. Мужчина обратился ко всем владивостокцам с просьбой помочь в поиске злоумышленника.

Контактный телефон: 

+ 7 984 147 20 70 - Андрей

Фото: dps_control