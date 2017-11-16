Андрей Тарасенко: Юбилей Приморья должен стать ярким событием для всех жителей Планируется проведение выставок достижений муниципалитетов

Праздники, фестивали, концерты и другие мероприятия, посвященные 80-летней годовщине со дня образования Приморского края, в следующем году пройдут во всех городах и районах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Соответствующее поручение дал врио Губернатора региона Андрей Тарасенко в ходе организационного совещания с департаментами в четверг, 16 ноября.

По словам главы края, мероприятия должны проходить весь год, начиная с января.

«Отдельное внимание уделите культурной программе, выступлениям наших приморских творческих коллективов. В Приморье много талантливых людей, и этот потенциал необходимо демонстрировать и вовлекать в общественную жизнь региона», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

На сегодняшний день краевой Администрацией и подведомственными учреждениями культуры края подготовлен предварительный план мероприятий. Он включает в себя проведение выставок и праздничных концертов, изготовление памятной сувенирной продукции, а также информационных материалов об истории и будущем региона.

По словам директора департамента внутренней политики Приморья Павла Ясевича, в преддверии празднования планируется подготовить серию видеороликов о жизни края.

«Всего планируется изготовить семь видеороликов: об истории края, о спорте, экономике, природе, будущем региона и других тематических направлениях. Они будут транслироваться на телеканалах ОТВ-Прим, ГТРК-Владивосток, а также в кинотеатрах перед кинопоказами. Кроме того, планируем изготовить юбилейную книгу-фотоальбом о Приморье, а также памятный знак, который можно было бы вручать выдающимся приморцам и гостям края», – сообщил он.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что вся информационная продукция должна быть ориентирована и на молодежь, в том числе.

«Важно показать, что наш край живой и что в нем многое делается для молодежи. Вовлекайте их тоже в процесс подготовки», – отметил глава региона.

Юбилейная дата в следующем году повлияет и на повестку ключевых мероприятий в крае. Отдельные секции планируется организовать на Дальневосточном МедиаСаммите и четвертом Восточном экономическом форуме.

Кроме того, праздничные мероприятия по поручению главы региона пройдут во всех муниципалитетах.

«Подключайте к организационной работе всех глав, пусть предоставят свои планы. Это праздник всех жителей края, а значит, и мероприятия должны проводиться повсеместно. Юбилей Приморья должен стать ярким событием для всех», – заявил Андрей Тарасенко.