Еще несколько инвесторов стали резидентами Свободного порта Заключено уже 308 соглашений с резидентами СПВ в Приморье

Соответствующие соглашения заключены между Корпорацией развития Дальнего Востока и четырьмя инвестиционными компаниями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Так, ООО «Владтех» планирует построить во Владивостоке комплекс для ремонта и технического обслуживания строительной и специальной техники.

Другая компания – «ОПТ-Финанс» – займется организацией стоянок для специальной техники и контейнеров.

Компания «ТРИМ» намерена запустить производство малярной ленты и прозрачного скотча.

А ООО «Лог-Пак» рассчитывает возвести на территории СПВ складские модули и разместить на предприятия рефрижираторные контейнеры для хранения продукции быстрой заморозки.

Напомним, в рамках исполнения Федерального закона «О свободном порте Владивосток», подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, заключено уже 308 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 258 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест. На данный момент в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 478 заявок на получение статуса резидента СПВ в Приморье на сумму более 323 миллиардов рублей.