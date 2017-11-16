В автомобиле в Приморье несколько месяцев жил грызун Нового постояльца удалось вычислить при ремонте

Грызун в течение несокльких месяец жил в автомобиле в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che.

Жителя обнаружили во время ремонта автомобиля марки Toyota Prius. Судя по всему, мышь уже давно жила в автомобиле. Животное успело проделать себе ходы в пластике боковых стоек, погрызла корпус печки, съела утеплитель и уничтожила некоторую проводку, так же оставила после себя "вонючие кучки". Обнаружитель самого вредителя во время разборки авто не удалось.

Фото: mark2_che