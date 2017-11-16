Новые свойства кофе раскрыли ученые Напиток полезен для здоровья

Американские учёные выяснили, что потребление кофе может снизить риски сердечных заболеваний и инсульта. Согласно исследованию, проведённому при поддержке некоммерческой организации American Heart Association, каждая дополнительная чашка кофе, выпитая за неделю, помогает сократить риск инфаркта на 7 %, а инсульта — на 8 %.

К такому выводу учёные пришли, проанализировав данные Фрамингемского исследования (длящегося более 60 лет) при помощи машинного обучения, а затем сравнив их с результатами двух традиционных исследований — результат анализа показал тесную взаимосвязь между потреблением кофе и снижением риска сердечных заболеваний.

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