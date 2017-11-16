Посреди трассы в Приморье «вырос» столб Автолюбители Артема выражают недовольство

В одном из населенных пунктов Приморья посреди трассы рабочие возвели столб, сообщает РИА VladNews.

Местный автолюбитель запечатлел на камеру мобильного телефона столб, стоящий посреди трассы. Действие разворачивается в городе Артеме, в районе улицы 40 лет Октября, съезд на Интернациональную. Водитель двигается по улице, как вдруг внезапно перед автомобилем посреди дороги мужчина замечает столб. По его словам, на данной улице проходит ремонт трассы и отсыпается съезд. Кто и по каким причинам решил установить здесь столб – неизвестно.