В Приморье молодой водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии В ходе оперативных мероприятий личность парня была установлена

В Приморье произошла авария с участием пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

Инцидент случился в городе Артем. Автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем авто марки Toyota Premio находился пьяный парень 20 лет. Виновник ДТП с места аварии скрылся. Пострадал 67-летний мужчина, получивший телесные повреждения. Пешехода госпитализировали в местную больницу.

Немногим позже личность водителя все же была установлена. Парня доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Как оказалось, житель Артема неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Фото: УМВД Приморья