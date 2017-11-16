В Приморье молодой водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии
В ходе оперативных мероприятий личность парня была установлена
В Приморье произошла авария с участием пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.
Инцидент случился в городе Артем. Автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем авто марки Toyota Premio находился пьяный парень 20 лет. Виновник ДТП с места аварии скрылся. Пострадал 67-летний мужчина, получивший телесные повреждения. Пешехода госпитализировали в местную больницу.
Немногим позже личность водителя все же была установлена. Парня доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Как оказалось, житель Артема неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости.
В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Фото: УМВД Приморья