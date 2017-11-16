Наглого ав­то­моби­лис­та запечатлели на фото во Вла­дивос­то­ке Мужчина решил быстро «обойти» пробку

Во Владивостоке все чаще водители пренебрегают правилами дорожного движения, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Очередное нарушение произошло сегодня в районе улицы Постышева. Случившееся один из автолюбителей запечатлеет на камеры мобильного телефона. Мужчина за рулем Toyota Land Cruiser 80 грубо нарушил ПДД и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Таким способом, водитель решил объехать образовавшийся на данном участке трассы затор.

Такие горе-водители на дорогах Владивостока – не редкость. Ранее агентство сообщало, что автомобилисты Владивостока не проявляют уважения к местным мамочкам с колясками.