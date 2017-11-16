В Приморье огнеборцы спасли из горящей квартиры двух пожилых людей Горели стеллажи, вещи и стены

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Пожарского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс- службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в квартире дома, расположенного в посёлке Лучегорск на улице 2-й Микрорайон.

В считанные минуты огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. В кладовой открытым пламенем горели: стеллажи, вещи и стены. Наблюдалось задымление.

На момент пожара в квартире находились пожилые мужчина и женщина, которых брандмейстеры спешно при помощи спасательных устройств вывели на улицу. Помощь медиков спасённым не потребовалась.

Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. К тушению пожара были привлечены семь человек личного состава и две единицы техники.