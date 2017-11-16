Пожилая женщина едва не сгорела при пожаре во Вла­дивос­то­ке Все обстоятельства случившегося выяснил корреспондент РИА VladNews

Во Владивостоке произошел пожар, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в доме по улице Жигура. В пожарно-спасательную службу города в 21:25 поступило сообщение о возгорании балкона на втором этаже. Спустя 10 минут на место происшествия прибыли огнеборцы. В 21:44 пожар был локализован, в 22:46 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв.м.

На пожаре огнеборцы обнаружили пожилую женщину, которая незамедлительно была передана сотрудникам скорой помощи. К тому же от пожара на втором этаже загорелся хозяйственный ящик, расположенный этажом выше. Площадь возгорания составила 3 кв.м.