Очередную финансовую пирамиду создали в Приморье По факту случившегося возбуждено уголовное дело

Группа приморцев подозревается в совершении финансового преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Возбуждено уголовное дело по статьям 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) Уголовного кодекса Российской Федерации.

При сотрудничестве с Банком России было установлено, что злоумышленники с 2013 года по настоящее время привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22 процентов в год). Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительные проекты. При этом денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков.

Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитно-потребительских кооператива, объединенных общим центром управления. По предварительным данным, ущерб был нанесен более чем 25 тысячам человек, в их числе и жители Приморского края.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность. Не доверяйте представителям организаций, которые обещают сверхвысокую прибыль, особенно сопряженную с вложением средств в сомнительные фонды.