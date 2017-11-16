Жители Партизанска по­жало­вались на высокую стоимость проезда в автобусах Корреспондент РИА VladNews узнал причину такой цены за проезд

В редакцию РИА VladNews обратился житель Партизанска, который рассказал, что стоимость проезда в общественном транспорте города выше, чем во Владивостоке. Так, по словам мужчина, проезд стоит 23 рубля, в то время, как стоимость билета во Владивостоке - 21 рубль.

В пресс-службе Партизанского городского округа корреспонденту агентства подтвердили эту информацию и рассказали, от чего зависит цена проезда.

"Существует 220 Федеральный закон, в котором прописано требование, по которому можно устанавливать перевозку пассажиров по регулируемым и нерегулируемым тарифам. В нашем городском округе на сегодняшний день действует нерегулируемый тариф 23 рубля, который установили перевозчики", - рассказал собеседник агентства.

По словам представителя администрации, если бы тариф был регулируемым, то цена была бы установлена департаментом по тарифам Приморского края.

"Тогда все потери перевозчиков должны будут субсидироваться из бюджета муниципального образования", - пояснили в пресс-службе.

Кроме этого, собеседник агентства объяснил и такую ценовую политику местных перевозчиков:

"Во Владивостоке, к примеру, дороги лучше и пассажиропоток выше, у нас же в Партизанске дороги находятся в ужасном состоянии, расстояние от остановок не такое больше, соответственно и пассажиров в разы меньше. Именно поэтому реальная стоимость проезда - 23 рубля. Установлена она с 13 марта 2017 года. Был заключен договор на перевозки по нерегулируемым тарифам", - подытожили в пресс-службе Партизанского городского округа.

Напомним, ранее агентство сообщало, что ездить в автобусах города Партизанск становится невыносимо. Люди вынуждены ежедневно проводить время в пыльных и грязных автобусах.