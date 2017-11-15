Ездить в автобусах Партизанска становится невыносимо
Местный житель пожаловался, что общественный транспорт не убирался вот уже пять лет
Житель Партизанска рассказал корреспонденту агентства об ужасном состоянии общественного транспорта в городе.
По его словам, всего в городе по маршруту №4 поочередно курсируют два автобуса. Водитель одного из них всегда старается поддерживать транспорт в хорошем состоянии. У второго автобуса судьба более печальна: у него часто меняются водители. Последний работает на нем вот уже пять лет, и в течение всего этого времени автобус ни разу не убирался.
Местный житель рассказывает, что за это время ни салон автобуса, ни сам транпсорт не мыли.
"Сиденья уже настолько пропитались пылью, что во время движения по кочкам, коих в Партизанске больше, чем их отсуствия, в салоне автобуса невохможно дышать, он полон пыли и грязи, что аж темно! Пассажиры терпят и дышат этой гадостью", - рассказал парень корреспонденту агентства.