Ездить в автобусах Партизанска становится невыносимо Местный житель пожаловался, что общественный транспорт не убирался вот уже пять лет

Житель Партизанска рассказал корреспонденту агентства об ужасном состоянии общественного транспорта в городе.

По его словам, всего в городе по маршруту №4 поочередно курсируют два автобуса. Водитель одного из них всегда старается поддерживать транспорт в хорошем состоянии. У второго автобуса судьба более печальна: у него часто меняются водители. Последний работает на нем вот уже пять лет, и в течение всего этого времени автобус ни разу не убирался.

Местный житель рассказывает, что за это время ни салон автобуса, ни сам транпсорт не мыли.