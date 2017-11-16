Во Вла­дивос­то­ке наказали водителя, едва не задавившего ребенка Мужчина привлечен к административной ответственности

Во Владивостоке наказали водителя, не уступившего дорогу пешеходу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в районе улицы Сахалинская, 29. Водитель автомобиля марки Toyota Lite Ace не пропустил ребенка-пешехода, переходившего проезжую часть по «зебре». В результате инцидента никто не пострадал. Соответствующий видеоматериал вскоре появился в одной из социальных сетей.

По данному факту полиция провела проверку. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования.

Инспекторами по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку установлена личность водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения. 57-летний мужчина свою вину отрицать не стал.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей.

Отметим, что в 2017 году водитель к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался.