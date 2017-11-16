Массовая авария произошла в Приморье В результате инцидента трассу сковала пробка

Массовое ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие случилось на трассе Де-ФРиз - Седанка - Патрокл со стороны Надеждинска. Там столкнулись минимум четыре автомобиля, среди которых - контейнеровоз. Сильны повреждения получил грузовой автомобиль марки Mazda - от удара у него вырвало колеса. Кроме того, еще у двух автомобилей сильно смята задняя часть. По предварительной информации, никто не пострадал.

В результате инцидента на данном участке трассы образовался внушительный затор. Все детали ДТП еще предстоит выяснить специалистам.