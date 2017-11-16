Игорь Пушкарев про­ком­менти­ровал заседание Верховного суда Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила перенести рассмотрение дела против Игоря Пушкарёва из-за возможной необъективности судов Приморского края

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал прошедшее сегодня, 1 ноября, заседание Верховного суда РФ.

"Верховный суд определил местом рассмотрения нашего уголовного дела Тверской суд Москвы. За две недели прошло три заседания, у судьи было время ознакомиться с тем абсурдом, который написан в материалах дела. И всё тщетно. Не совсем понятно, как высший судебный орган России может соглашаться с тем, что суды Приморского края необъективны. О каком тогда в принципе объективном рассмотрении дела может идти речь? Мои адвокаты в любом случае будут оспаривать данное решение, ввиду того, что все последующие решения судов автоматически будут незаконны, ведь вопрос изменения территориальной подсудности – вопрос нарушения конституционных прав гражданина. О каком правовом государстве тогда мы ведём речь, если в Москве, прямо на глазах главы государства нарушают Конституцию РФ. Неужели так важно не признать ошибок следствия и пойти на всё, чтобы это не всплыло наружу? Неужели построение новой России изначально было направлено на подобный результат?", - пишет Игорь Сергеевич на своей странице в социальных сетях.

Вчера Верховном суде России прошло заседание по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва и его брата, бывшего директора "Востокцемента" Андрея Пушкарёва, а также директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова.

Напомним, 1 июня 2016 года Игорь Пушкарев был арестован и доставлен в Москву в рамках уголовного дела по нарушению закона при закупках строительных материалов. Позднее он был обвинён в получении взятки от родного брата Андрея Пушкарёва, ранее возглавлявшего холдинг «Востокцемент». Игорь Пушкарёв не признаёт свою вину и намерен добиваться оправдательного приговора.

3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Владивостока, хотя они истекали только в октябре 2018 года.