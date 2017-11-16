По факту серьезной аварии в Приморье проводится проверка В результате происшествия три инспектора охотнадзора гос­пи­тали­зиро­ваны

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Пограничном районе Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Напомним, серьезная авария произошла накануне. Водитель коммерческого транспортного средства не справился с управлением транспортного средства на опасном повороте и вышел на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем оперативной группы охотнадзора Приморского края.

Инспектору, находящемуся в момент аварии за рулем, удалось уйти от лобового столкновения, удар пришелся в район правого переднего колеса. Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.