По факту серьезной аварии в Приморье проводится проверка

В результате происшествия три инспектора охотнадзора гос­пи­тали­зиро­ваны

10:54, 16 ноября 2017 Происшествия
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Пограничном районе Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Напомним, серьезная авария произошла накануне.  Водитель коммерческого транспортного средства не справился с управлением транспортного средства на опасном повороте и вышел на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем оперативной группы охотнадзора Приморского края.

Инспектору, находящемуся в момент аварии за рулем, удалось уйти от лобового столкновения, удар пришелся в район правого переднего колеса. Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка. 

 