Курс евро достиг пси­холо­гичес­кой отметки Где выгодно приобрести доллар во Владивостоке?

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.24 рубля, а евро- 71.17 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что впервые за осенний период текущего года курс доллара достиг отметки выше 71 рубля, что доказывает утверждение экспертов, которые ранее сообщали о повышении в стоимости европейской валюты. Также многие финансисты уверены, что увеличению в стоимости подвергнется и доллар уже к концу текущей недели.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Азиатско-Тихоокеанском банке за 60.52 рубля, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 60 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 71.24 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 70.85 рубля за один евро.