Водитель автобуса во Вла­дивост­кое наказан за разговоры по телефону Доказательство было размещено в социальных сетях

Водителем маршрутного автобуса во Владивостоке были нарушены Правила дорожного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в районе дома по улице Светланская, 108Е. Во время движения водитель маршрутного автобуса Daewoo № 49, следующего по маршруту «Окатовая-Железнодорожный вокзал», разговаривал по телефону. При этом специального устройства, позволяющего вести переговоры без использования рук, у мужчины не было. В результате инцидента никто не пострадал. Соответствующе фотоматериалы были размещены в социальных сетях.

По данному факту полиция провела проверку. Фотографии приобщены к материалам административного расследования.

Инспекторы установили личность водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения. 35-летний мужчина свою вину отрицать не стал. Он привлечен к административной ответственности по статье 12.36 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

Отметим, что в 2017 году водитель к административной ответственности привлекался один раз. Мужчину уличили в нарушении правил перестроения на проезжей части.