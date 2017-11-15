Автомобиль такси Приморья вылетел с трассы в кювет
Информация о происшествии уточняется
В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews.
Инцидент случился в районе Дальнереченска. Там с трассы вылетел автомобиль местной таксомоторной компании. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Nissan Tiida не справился с управление транспортного средства на заснеженном участке трассы, в результате чего автомобиль оказался в кювете. Информация о пострадавших отсутствует.
Все детали ДТП еще предстоит выяснить.
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