Автомобиль такси Приморья вылетел с трассы в кювет Информация о происшествии уточняется

В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе Дальнереченска. Там с трассы вылетел автомобиль местной таксомоторной компании. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Nissan Tiida не справился с управление транспортного средства на заснеженном участке трассы, в результате чего автомобиль оказался в кювете. Информация о пострадавших отсутствует.

Все детали ДТП еще предстоит выяснить.

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