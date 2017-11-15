В магазинах города уже появились желтые ценники Программа «Город для людей» снова в действии

Сегодня, 15 ноября, программа социальной поддержки населения «Город для людей» официально возобновила свою работу после длительной приостановки, сообщает РИА VladNews. В трех супермаркетах Владивостока уже появились продукты, отмеченные яркими ценниками с логотипом программы. Это означает, что указанные на них цены существенно ниже средних по городу.

Первыми участниками возрожденной программы «Город для людей» стали супермаркеты сети «Реми» по адресам: ул. Деревенская, 14, проспект Красного Знамени, 57 и ул. Шуйская, 23а. С сегодняшнего дня здесь можно приобрести хлеб, соль, рис, гречку, пшено, макароны, несколько видов конфет, молоко, мясо, растительное и сливочное масло и другие продукты по минимальным ценам. К примеру, булка «Подольского» хлеба обойдется в 28,95 р., десяток яиц – 49,95 р., свинина – 209,90 р/кг, говядина – 254,95 р./кг, мороженная навага – 74,95 р/кг, мука высшего сорта – 44.44 р/кг, рис – 39,90 р/кг, пастеризованное молоко – 69,95 р/л, сахар – 42,95 р/кг.

Кроме того, на призыв городской администрации принять участие в программе откликнулись еще 11 крупных супермаркетов. Это означает, что в ближайшее время список магазинов, где можно приобрести продукты первой необходимости по сниженным ценам, расширится.

Такие результаты были достигнуты меньше чем за неделю с момента принятия решения о перезапуске программы «Город для людей», которое было принято 9 ноября на совещании по вопросам ценообразования на продукты питания во Владивостоке. Специалисты управления экономики и развития предпринимательства отчитались сегодня исполняющему обязанности главы Владивостока Алексею Литвинову о ходе выполнения поставленных перед ними задач в рамках данного проекта. В частности они доложили о том, что был проведен мониторинг цен на товары первой необходимости, а торговым предприятиям Владивостока направлены предложения присоединиться социальной программе.

Радует то, что вопрос обеспечения населения качественными продуктами питания по доступным ценам сегодня одновременно находится в фокусе внимания и краевой, и городской администраций. На прошлой неделе о необходимости снижения цен на продовольствие в Приморье заявил врио губернатора края Андрей Тарасенко, назвав это приоритетной задачей для органов власти всех уровней.

В свою очередь 9 ноября Алексей Литвинов провел на эту тему большое совещание с профильными управлениями администрации города. На нем был предложен целый комплекс мер, в числе которых перезапуск и расширение программы «Город для людей». В свое время эта программа показала себя как действенная мера социальной поддержки. Она была запущена в 2008 году и успешно работала во Владивостоке на протяжении нескольких лет. Программа охватывала два основных социально-значимых направления – торговлю продуктами питания и лекарственными средствами.

Программа призвана в первую очередь поддержать социально-незащищенные слои населения. Однако никаких ограничений по приобретению «социальных» товаров нет – они доступны для любого жителя города. Минимальный список таких товаров определен администрацией города. Для продуктовых магазинов он включает 16 позиций, среди которых хлебобулочные изделия, «молочка», крупы, яйца, колбаса, масло, сахар и другие продукты, для аптек – 70 наименований лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Обязательное условие для участников программы – обеспечить наличие в продаже всего минимального ассортимента по сниженным ценам.

За время работы программы в нее были вовлечены несколько десятков магазинов и аптек по всему городу. Однако в последние годы программа «Город для людей» была приостановлена по причине отсутствия эффективного контроля за ее исполнением.

«Перезапуск программы позволит не только улучшить социальное самочувствие горожан, но и стать выгодной формой маркетинга для торговых сетей, которые вынуждены тратить огромные деньги на рекламу. Повышение спроса на доступные продукты приведёт к покрытию всевозможных расходов, поэтому в выигрыше будут все», - отметил исполняющий обязанности главы Владивостока.

При этом Алексей Литвинов обратил особое внимание на необходимость контролировать не только цены, но и качество «социальных» товаров, чтобы не допустить недобросовестных действий со стороны торговых предприятий.