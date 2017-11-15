Житель Камчатки ограбил магазин в Приморье По данному факту было возбуждено уголовное дело

В отдел полиции поступило сообщение от директора продуктового магазина в Уссурийске, который сообщил об открытом хищении денежных средств денежных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 24 тысячи рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя и очевидцев происшествия.

Установлено, что в дневное время, когда продавец находилась в подсобном помещении, в магазин вошел неизвестный мужчина и, похитив из кассы денежные средства, скрылся.

Ориентировка с приметами подозреваемого незамедлительно была передана наружным нарядам полиции и вневедомственной охраны.

В ходе розыска наряд Росгвардии задержал 31-летнего жителя Камчатской области, который дал признательные показания. В ходе личного досмотра задержанного обнаружены и изъяты похищенные денежные средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до четырех лет.