Блинный торт с камнями купила жительница Приморья Неприятный сюрприз огорчил покупательницу

Блинный торт с сюрпризом приобрела жительница Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на паблик revizor_vdk.

Рассказала, что очень часто покупает продукцию местного производителя. Однако в этот раз покупка сладости вызвала негативные эмоции. Почти половину торта съела женщина и ее коллеги, когда вдруг в очередном куске им попался камень, аккуратно стоящий рядом с брусникой.