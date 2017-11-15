Блинный торт с камнями купила жительница Приморья

Неприятный сюрприз огорчил покупательницу

17:15, 15 ноября 2017 Происшествия
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Блинный торт с сюрпризом приобрела жительница Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на паблик revizor_vdk.

Рассказала, что очень часто покупает продукцию местного производителя. Однако в этот раз покупка сладости вызвала негативные эмоции. Почти половину торта съела женщина и ее коллеги, когда вдруг в очередном куске им попался камень, аккуратно стоящий рядом с брусникой. 

"Зубы, слава богу целы, но приятного я Вам скажу, мало! ", - рассказывает девушка.