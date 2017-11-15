В столовых ДВФУ бегают тараканы Незваного гостя запечатлели студенты

В одной из столовых ДВФУ в кампусе на острове Русский бегают тараканы , сообщает РИА VladNews со ссылкой на паблик revizor_vdk.

По словам студенто, насекомое было замечено в столовой корпуса В на четвертом этаже. По предварительной информации, именно в этой столовой совсем недавно проводилась дезинсекционная обработка.