В столовых ДВФУ бегают тараканы
Незваного гостя запечатлели студенты
В одной из столовых ДВФУ в кампусе на острове Русский бегают тараканы , сообщает РИА VladNews со ссылкой на паблик revizor_vdk.
По словам студенто, насекомое было замечено в столовой корпуса В на четвертом этаже. По предварительной информации, именно в этой столовой совсем недавно проводилась дезинсекционная обработка.
"Скорее всего, это остаточные последствия работы контактных инсектицидов", - комментирует пользователь инстаграм.