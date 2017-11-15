В столовых ДВФУ бегают тараканы

Незваного гостя запечатлели студенты

17:02, 15 ноября 2017 Происшествия
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В одной из столовых ДВФУ в кампусе на острове Русский бегают тараканы , сообщает РИА VladNews со ссылкой на паблик revizor_vdk.

По словам студенто, насекомое было замечено в столовой корпуса В на четвертом этаже. По предварительной информации, именно в этой столовой совсем недавно проводилась дезинсекционная обработка. 

"Скорее всего, это остаточные последствия работы контактных инсектицидов", - комментирует пользователь инстаграм.